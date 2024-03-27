Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rukun Raharja (RAJA) Kantongi Laba Rp427,8 Miliar, Naik 150% di 2023

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |11:48 WIB
Rukun Raharja (RAJA) Kantongi Laba Rp427,8 Miliar, Naik 150% di 2023
Laba emiten migas RAJA alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAEmiten migas PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih sebesar USD27,1 juta (setara Rp427,8 miliar) sepanjang 2023. Laba RAJA mengalami kenaikan 150% dibandingkan laba 2022 yang sebesar USD10,8Juta.

Melansir laporan keuangan perseroan, Rabu (27/3/2024), laba ini tercatat sebagai pencapaian tertinggi Perseroan pada 10 tahun terakhir.Pendapatan Perseroan sendiri mengalami lonjakan yaitu sebesar 61% year on year (yoy) atau mencapai USD203,7Juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar USD126,6Juta.

Kenaikan pendapatan ini terutama berasal dari penambahan customer baru sehingga adanya kenaikan penjualan gas, dan kenaikan volume pengaliran pada pipa Perseroan, kontribusi baru dari Blok Jabung, serta peningkatan pendapatan pada segmen Operation and Maintenance (O&M).

