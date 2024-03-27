Hatten Bali (WINE) Raup Laba Rp42 Miliar di 2023

JAKARTA - Emiten minuman beralkohol PT Hatten Bali (WINE) Tbk mencatatkan penjualan WINE sepanjang 2023 tercatat Rp253,67 miliar. Angka ini naik 34% jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2022 yang mencapai Rp189,38 miliar.

Adapun laba bersih yang diperoleh WINE di sepanjang tahun 2023 tercatat Rp42 miliar. Laba ini melonjak 100% jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp21 miliar. Direktur Utama WINE Ida Bagus Rai mengatakan, naiknya penjualan WINE di 2023 lantaran adanya efek pasca pandemi Covid-19.

“Setelah dicabutnya pembatasan pariwisata di Bali, permintaan kunjungan ke Bali yang sempat ditunda selama masa pandemi meledak seketika di tahun 2023, maka mencatatkan penjualan yang melebihi ekspektasi kami.”, paparnya, Rabu (27/3/2024).

Menurutnya, tahun 2024 akan menjadi tahun di mana permintaan kembali normal ke level sebelum pandemi. Sebagai referensi, pemerintah menargetkan 7 juta wisatawan asing mengunjungi Bali pada tahun 2024, meningkat 30% dari tahun 2023 yang berjumlah 5,3 juta wisatawan asing. Angka ini sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan angka 6,3 juta orang pada pra-COVID yaitu tahun 2019.