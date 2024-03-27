Titik Macet Baru Tol Trans Jawa, Bakal Ada Penumpukan Kendaraan!

JAKARTA - Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Cimanggis-Cibitung (Cimaci) akan menjadi beban baru di Ruas Tol Trans Jawa seperti tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Ruas Cikopo-Palimanan (Cipali).

Hadirnya Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang rencananya bakal beroperasi fungsional saat Lebaran, akan bertemu pada ruas Tol Jakarta Cikampek non elevated tepatnya pada KM 25.

Sedangkan Tol Cisumdawu yang menuju ke arah utara, bakal bertemu di ruas tol Cipali tepatnya KM 150.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Ali Rachmadi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan skenario apabila terjadi penumpukan kendaraan di kedua titik temu ruas tol tersebut.

Adapun opsi yang saat ini sudah ada dengan membuang kendaraan keluar tol, jika terjadi bottleneck di kedua ruas tol tersebut.

"Cipali dan Japek sedang disiapkan rekayasa lapangan bersama tim Jasa Marga, begitu VCR nya melebihi 0,8 kami akan mengeluarkan beberapa exit tol, supaya tidak terjadi penumpukan di Cipali dan Japek," tutur Ali saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Senin, 25 Maret 2024.