Demi Beras Murah, Emak-Emak Rela Antre 1 Jam

JAKARTA - Emak-emak rela antre sejak pagi demi mendapatkan beras murah bersubsidi. Harga beras di Kota Malang masih dipatok dengan harga yang tinggi.

Hal ini pun membuat pemerintah daerah melakukan operasi pasar. Operasi pasar dengan komoditi beras kembali digelar pada Selasa (26/3/2024) di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Tampak warga sudah antre sejak pukul 07.30 WIB, Selasa pagi. Mereka datang dari Kelurahan Arjowinangun dan sekitarnya, langsung berebut antre untuk mendapatkan kupon. Warga rela antri di bawah teriknya matahari. Beberapa warga yang didominasi emak-emak itu bahkan membawa anak-anak kecil untuk antre.

Di operasi pasar kali ini ada 5.000 kilogram atau 5 ton beras SPHP Bulog disiapkan. Masing-masing warga dapat membeli dua kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejumlah 5 kilogram, dengan harga dua kemasan sejumlah Rp102 ribu.

Nyaris satu jam jatah operasi pasar 5 ton beras itu ludes terjual dengan cepat. Da'iyah, salah seorang warga menuturkan, operasi pasar kali ini baru pertama kali ia dapat. Di sini ia bisa membeli beras seharga Rp102 ribu atau jika dikalkulasikan mencapai Rp51.000 untuk kemasan 5 kilogram.

"Di sini dapat murah, dapat Rp102 ribu. Kalau di luar beras masih mahal, harganya Rp75 ribu," kata Da'iyah, warga Kelurahan Arjowinangun.

BACA JUGA: Jokowi Tak Menyangkal Ada Kenaikan Harga Beras Cs Jelang Lebaran

Demi mendapatkan beras murah itu, perempuan berusia 53 tahun ini rela antre sejak pukul 08.00 WIB, atau kurang lebih satu jam. "Ya senang dapat beras murah, meski antreannya sejak jam 8, sudah satu jam antre," ujarnya.

Sementara itu, Khoiriyah mengatakan, bahwa ia bersyukur bisa mendapat beras murah seharga Rp 102 ribu untuk dua kemasan, seberat 5 kilogram. Harga ini disebutnya tidak bisa didapat jika harga beras di pasaran.