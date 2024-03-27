Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai MotionBank, Mudah Transaksi Keuangan di Bulan Ramadhan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:24 WIB
Pakai MotionBank, Mudah Transaksi Keuangan di Bulan Ramadhan
MotionBanking. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bulan Ramadhan memang menyimpan banyak cerita menarik. Mulai dari kebersamaan dalam kehangatan, hingga serunya menghabiskan waktu di sore hari sambil menunggu waktu berbuka, atau biasa disebut ngabuburit.

Namun, jangan sampai setiap aktivitas tersebut terganggu karena terbatasnya akses transaksi keuangan. Nah, untuk mendukung transaksi keuangan kamu di bulan Ramadhan dengan mudah, cepat dan handal, cobain deh aplikasi layanan perbankan digital MotionBank dengan berbagai macam fitur dan layanan keuangan yang bisa kamu manfaatkan kapan saja dan di mana saja.

• Transaksi mudah dan cepat: Bayar infaq, zakat dan belanja melalui fitur QRIS, bayar tagihan rutin, isi pulsa, transfer uang sana sini, dan top-up saldo e-wallet dengan mudah dan cepat.

• Fitur lengkap: Buka rekening tabungan dan deposito online, pengajuan kartu kredit online, transfer menggunakan nomor handphone, hingga split bill, semua dapat dilakukan dengan mudah dalam satu genggaman.

• Promo menarik: Dapatkan juga berbagai promo menarik spesial Ramadan untuk transaksi dan pembelian berbagai kebutuhan dari berbagai merchant yang bekerja sama. Untuk info lebih lanjut, kunjungi link berikut ini http://bit.ly/BanjirBerkah-QRIS

