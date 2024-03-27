Ini Perbedaan Potongan Pajak THR Dulu dan Sekarang

JAKARTA - Ini perbedaan potongan pajak THR dulu dan sekarang. Para pekerja banyak yang mengeluhkan pajak ketika mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Lalu berapa perbedaan potongan pajak THR dulu dan sekarang? Melalui penelusuran Okezone, Rabu, (27/3/2024), pajak THR tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian terhadap tarif pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Dalam beleid yang mulai berlaku Januari 2024 ini, pemotongan pajak menggunakan tarif baru yaitu tarif efektif rata-rata (TER).

Jika menggunakan metode penghitungan PPh Pasal 21 sebelum TER, perusahaan melakukan dua kali penghitungan dengan tarif Pasal 17, yaitu PPh 21 untuk gaji dan PPh 21 untuk THR.