HOME FINANCE

Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Panggung Emas Ramadan, Catat Lokasi dan Tanggalnya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |13:14 WIB
Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 gelar Panggung Emas Ramadan. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Memeriahkan Bulan Ramadhan, PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 akan menggelar Panggung Emas Ramadan di Atrium Mall Kalibata City Square Jakarta pada Jumat-Minggu, 29-31 Maret 2024 mendatang.

Panggung Emas Ramadan rencananya akan dibuka langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan. Panggung Emas Ramadan merupakan acara puncak kegiatan Festival Ramadan yang digelar Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 pada 13-28 Maret 2024.

"Jangan lewatkan, Panggung Emas Ramadan di Atrium Mall Kalibata City Square pada 29- 31 Maret besok. Selain ada lelang emas, juga banyak hadiah menarik," kata Pemimpin PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Endang Pertiwi, Rabu (27/3/2024).

Endang Pertiwi memaparkan, untuk rangkaian acara selama tiga hari kegiatan meliputi Bazaar artis, talkshow UMKM, Bazaar lelang emas, tutorial hijab bersama Marini Zumarnis, yang diselenggarakan pada hari pertama, Jumat (29/3/2024).

Kegiatan di hari kedua, Sabtu (30/3/2024), meliputi hiburan musik oleh Dewi Gita dan lomba fashion islami anak. Di hari ketiga atau Minggu (31/3/2024), ada hiburan musik oleh Iis Dahlia, lomba mewarnai anak dan lomba da'i cilik.

"Tapi setiap harinya ada bazar UMKM, bazar lelang emas, Pegadaian Talenta Performance, band akustik, game and lucky draw, dan penyerahan hadiah Pegadaian Poin," papar Endang Pertiwi.

Selain berbagai acara dan berbagai hadiah menarik, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan 1 gram emas. Caranya yaitu dengan melakukan pembukaan Tabungan Emas Pegadaian minimal saldo 0,5 gram di lokasi acara.

