HOME FINANCE

UMKM Naik Kelas, Nyata Untuk Kasan dan Hanik yang Sukses Tembus Alfamart

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:46 WIB
UMKM Naik Kelas, Nyata Untuk Kasan dan Hanik yang Sukses Tembus Alfamart
Kisah UMKM sukses Kasan dan Hanik yang tembus Alfamart (foto:dok Alfamart)
A
A
A

Jakarta-Kisah UMKM yang naik kelas hingga produk buatannya bisa masuk ke industri ritel modern adalah nyata. Asam garam dunia wirausaha tentu diarungi dan ditaklukkan untuk merasakan manisnya usaha yang dirints.

Di Kabupaten Jember, jawa Timur, Kasan, pada 2018 silam memulai usaha nya berupa krupuk pasir skala rumahan. “Krupuk Padang Pasir” ia memberi merek produksinya.

Ia memulai kisahnya saat tiap minggu hanya mampu menjual 25 bungkus krupuk pasir. “Saya titipkan krupuk pasir dari warung satu ke warung satu saat itu, laku 25 bungkus satu minggu sudah sangat Alhamudulillah,” tuturnya.

Namun ia terus tekun untuk melanjutkan usaha dan punya mimpi untuk membesarkan usahanya. Sekitar 2 tahun ia masih menggunaakan metode jual titip ke warung-warung. Hingga di 2020 ia mengambil langkah serius dengan mengurus semua izin yang diperlukan dan meningkatkan kualitas produksinya.

Pada 2021, usahanhya berbuah hasil. Kerupuk Padang Pasir berhasil masuk di Alfamart. Kebanggan baginya karena bisa memenuhi standar ritel modern, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Telusuri berita finance lainnya
