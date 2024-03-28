Wall Street Menguat Dipimpin Kenaikan Indeks Dow Jones

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (27/3/2024) waktu setempat. Bursa saham AS menguat dengan Dow Jones memimpin kenaikan dan S&P 500 mencetak rekor penutupan. Sementara investor menantikan data inflasi berikutnya dan komentar Federal Reserve untuk mencari sinyal mengenai jalur suku bunga.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 477,75 poin, atau 1,22%, menjadi 39.760,08, S&P 500 (.SPX) naik 44,91 poin, atau 0,86%, menjadi 5.248,49 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) memperoleh 83,82 poin, atau 0,51%, menjadi 16.399,52.

Merck & Co (MRK.N),dengan kenaikan 4,96% sebagai pemain terbaik di Dow setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS menyetujui terapinya untuk orang dewasa yang menderita kondisi paru-paru langka.

Blue-chip Dow Jones sekarang berada kurang dari 1% dari menembus level 40,000 untuk pertama kalinya. Kenaikan pada Nasdaq yang padat teknologi tertahan, namun, dengan penurunan sebesar 2,5% pada raksasa AI Nvidia (NVDA.O) yang melemah untuk sesi kedua berturut-turut. Namun, sahamnya masih naik lebih dari 80% pada tahun ini.

Data terbaru yang menunjukkan inflasi dalam bentuk harga konsumen (CPI) dan harga produsen (PPI) yang lebih tinggi dari perkiraan gagal mengganggu ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin (bps) dari Federal Reserve pada bulan Juni.

The Fed mempertahankan proyeksi penurunan suku bunganya sebanyak tiga kali pada tahun ini pada pertemuan kebijakannya minggu lalu, yang sebagian besar didukung oleh pejabat bank sentral minggu ini dalam komentarnya.