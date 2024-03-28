Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menakar Peluang Emiten Nikel dan EV di Tengah Berkembangnya Kendaraan Listrik

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:48 WIB
Menakar Peluang Emiten Nikel dan EV di Tengah Berkembangnya Kendaraan Listrik
Menakar peluang saham nikel di tengah berkembangnya kendaraan listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Industri kendaraan listrik tengah dikembangkan di Indonesia. Industri kendaraan listrik memiliki potensi dampak yang besar bagi lingkungan.

Deputy Head of Research SimInvest (Sinarmas Sekuritas) Inav Haria Chandra menuturkan bahwa meningkatnya popularitas dan adopsi Kendaraan Listrik (EV) secara global menawarkan peluang signifikan bagi Indonesia, terutama untuk industri nikelnya.

Pada tahun 2030, Wood Mackenzie memprediksi penjualan mobil listrik global akan meningkat dari 3 juta unit pada tahun 2021 menjadi 49 juta unit pada tahun 2040, atau dengan rata-rata peningkatan 16% per tahun. Nikel Sulfat merupakan komponen penting dalam baterai lithium-ion yang digunakan dalam EV.

“Permintaan nikel untuk produksi baterai diprediksi akan mengalami peningkatan permintaan dari 211 kilo ton pada tahun 2021 menjadi 700 kilo ton pada tahun 2030. Indonesia, sebagai produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, berada di garis depan pada pasar yang berkembang ini,” paparnya, Kamis (28/3/2024).

Secara khusus, tren ini menguntungkan Indonesia dengan memungkinkan perusahaan-perusahaan nikel untuk memonetisasi deposit limonit mereka. Deposit limonit, yang secara historis tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kandungan nikelnya yang lebih rendah dibandingkan dengan bijih saprolit, kini menjadi semakin berharga.

Keberadaan teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) menjadi game-changer bagi Industri nikel di Indonesia. HPAL memungkinkan para penambang nikel di Indonesia untuk tidak hanya mengekstrak nikel dari bijih limonit dengan cara yang lebih efektif dan efisien tapi juga memproduksi MHP, sebuah produk intermediary yang kaya akan nikel dan kobalt.

MHP berperan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan nikel sulfat, komponen kunci dalam pembuatan baterai yang diperlukan untuk kendaraan Listrik. Hal ini tidak hanya memungkinkan perusahaan nikel Indonesia untuk meningkatkan produksi mereka, tetapi juga untuk mendiversifikasi penjualan, yang selama ini lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan industri baja.

Halaman:
1 2
