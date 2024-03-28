Bos Besar Freeport Temui Jokowi di Istana, Bahas Apa?

JAKARTA - Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PT FI) Tony Wenas menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Dirinya juga datang bersama bos besar, CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson, dan Dewan Komisaris Freeport Indonesia Kathleen Quirk.

"Jadi kami tadi saya bersama Richard Adkerson dan Kathleen Quirk bertemu Pak Presiden untuk menyampaikan perkembangan terkini dari situasi pertambangan di upstream," kata Tony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Tony mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga turut membahas mengenai smelter PT Freeport Indonesia di Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur yang segera akan beroperasi pada pertengahan tahun 2024 nanti.

"Dan juga terutama progres smelter yang mencapai lebih dari 92% dengan harapan bisa selesai Mei. Dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini dan nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024 ini," kata Tony.