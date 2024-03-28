Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap hingga Pencemaran Laut

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |20:21 WIB
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap hingga Pencemaran Laut
KKP Tertibkan Bagan (Foto: KKP)
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan bagan tancap yang berada di Perairan Dadap di Teluk Jakarta mengganggu ekosistem terganggu. Diduga pembuatan bagan tancap di area pesisir sisi utara perairan Dadap di Teluk Jakarta itu dikuasai dan difasilitasi oleh sejumlah oknum.

Sedangkan pembuatan bagan tancap nyata-nyata berdampak negatif bagi kelestarian ekosistem laut khususnya di perairan Dadap. Selain kerap menggunakan jaring lubang kecil, posisi bagan tancap yang berada dekat pantai dan karang juga merusak ekosistem laut.

Hal ini karena ikan-ikan kecil banyak yang tertangkap serta berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan nelayan tradisional.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi menegaskan, pihaknya akan melakukan penertiban segela bentuk aktivitas yang mengganggu kerusakan terhadap kelestarian ekosistem laut, khususnya di Perairan Dadap.

"KKP akan segera melakukan penertiban. Kami akan kolaborasi dengan intansi terkait," tegas Wahyu dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173443/ri_australia_gelar_patroli_bersama-Nxpz_large.jpg
Cegah Aktivitas Ilegal, RI-Australia Gelar Patroli di Perairan Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131570/labuan_bajo-NtLB_large.jpg
Dugaan Privatisasi Pantai di Labuan Bajo, KKP Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104272/pagar_laut-G4Wv_large.jpg
Alasan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104250/pagar_laut-tWF1_large.jpg
Siapa Dalang Pembuatan Pagar Laut di Tangerang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104059/pagar_laut-N9G2_large.jpg
Ada Kelompok Nelayan Ngaku Pasang Pagar Misterius di Laut Tangerang, KKP Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/470/3103042/kkp-cMVk_large.jpg
KKP Stop Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement