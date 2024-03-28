KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap hingga Pencemaran Laut

JAKARTA - Keberadaan bagan tancap yang berada di Perairan Dadap di Teluk Jakarta mengganggu ekosistem terganggu. Diduga pembuatan bagan tancap di area pesisir sisi utara perairan Dadap di Teluk Jakarta itu dikuasai dan difasilitasi oleh sejumlah oknum.

Sedangkan pembuatan bagan tancap nyata-nyata berdampak negatif bagi kelestarian ekosistem laut khususnya di perairan Dadap. Selain kerap menggunakan jaring lubang kecil, posisi bagan tancap yang berada dekat pantai dan karang juga merusak ekosistem laut.

BACA JUGA: Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 ke BPK

Hal ini karena ikan-ikan kecil banyak yang tertangkap serta berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan nelayan tradisional.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi menegaskan, pihaknya akan melakukan penertiban segela bentuk aktivitas yang mengganggu kerusakan terhadap kelestarian ekosistem laut, khususnya di Perairan Dadap.

"KKP akan segera melakukan penertiban. Kami akan kolaborasi dengan intansi terkait," tegas Wahyu dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).