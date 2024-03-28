Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 20% di Tol Trans Jawa pada Mudik Lebaran 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:22 WIB
Diskon Tarif Tol 20% di Tol Trans Jawa pada Mudik Lebaran 2024
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan diskon tarif tol rencananya diterapkan di Tol Trans Jawa oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada mudik Lebaran tahun ini.

Anggota BPJT dari Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan, diskon tarif tol merupakan kompetensinya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), kemarin Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) sudah berkirim surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menginformasikan bahwa akan ada diskon tarif tol dengan kisaran maksimal 20 persen dari yang ada.

"Dari informasi yang diterima Kementerian PUPR akan ada diskon tarif dari BUJT dengan kisaran maksimal 20 persen di Tol Trans Jawa," ujar Tulus di Jakarta, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa pengumuman resmi terkait pemberlakuan diskon tarif tol dilakukan oleh masing-masing BUJT.

"Saya kira sebelum H-7 mestinya sudah bisa diumumkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
