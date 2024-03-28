Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sesama Agen BRILink Intens Komunikasi, Strategi Ampuh Tangkis Modus Penipuan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:21 WIB
Sesama Agen BRILink Intens Komunikasi, Strategi Ampuh Tangkis Modus Penipuan
Agen BRILink Intens Komunikasi Antisipasi Penipuan. (Foto: Okezone.com/Rani)
A
A
A

JAKARTA - Ada saja ulah penipu mengelabui korban. Di saat korban lengah, pelaku beraksi dengan cepat menggasak materi.

Para penipu tidak memandang bulu, siapapun yang bisa menjadi korbannya. Salah satu yang kerap menjadi sasaran adalah mereka yang gagap teknologi.

Dengan iming-iming hadiah puluhan juta, korban berani melakukan tebus hadiah dengan melakukan transfer ke si penipu.

Nahasnya, Agen BRILink ikut terkadang terseret. Korban yang sudah kadung senang pun menjadi gelap mata.

"Orang datang mau transfer, padahal dia kena tipu gitu, disuruh-suruh transfer. Nanti hadiah cair. Kalau penipuan sudah sering namanya toko ya. Tapi kita sudah sadar duluan, jadi gagal," ujar Hajrah, pemilik Agen BRILink Nazlah di Jalan Pisangan Baru Tengah, Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Okezone.com.

Untungnya, Hajrah sudah punya strategi tersendiri. Di mana dia tidak akan melakukan transaksi perbankan sebelum uang diberikan kepada pelanggan. Selain itu, dia juga kerap  menjelaskan ke nasabah mengenai inklusi keuangan tentang layanan perbankan digital yang rentan jadi sasaran empuk penipu. 

brilink

"Jadi Petugas Agen BRILink selalu mengingatkan. Saya pun ke nasabah berupaya supaya mereka melek digital. Mana penipuan dan informasi yang benar-benar dari Bank BRI. Saya juga tidak sampai transfer sebelum uang dikasih. Itu pedoman saya," ujar Hajrah saat menceritakan suka duka menjadi Agen BRILink.

Namun saat ini para Agen BRILink wilayah Otista, tergabung dalam grup aplikasi percakapan. Sehingga ketika ada modus penipuan mereka saling berkisah agar tidak kembali memakan korban. Hal ini dilakukan untuk saling proteksi dari aksi penipuan.

"Ada saja (potensi penipuan), namanya jualan. mau usaha apapun penipuan pasti ada. Jadi tinggal kitanya yang hati-hati," ujar wanita asal Sulawesi tersebut.

Menurutnya, dia selalu mencermati cerita-cerita sesama Agen BRILink dan saling menguatkan untuk bisa membayangkan lebih maju. “Nanti ada yang ngobrol, ‘Hati-hati ya, tadi ada orang modusnya begini, ciri-ciri orangnya begini,” ujar Hajrah.

Selain penipuan digital, Hajrah juga punya pengalaman pahit. Dia mengaku barang dagangannya pernah hilang ketika ditempatkan di depan toko.

"Ada saja orang yang ambil, ntah beras atau telur," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BRILink Agen BRILink BRI bank BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/278/3159310/bri-RDGX_large.jpg
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148892/rupiah-stxj_large.jpg
Cara Mencairkan BSU Rp600.000 di BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148889/rupiah-5Eyd_large.jpg
BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000, Cek Rekening Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148456/bri_prioritas-q42K_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru Layanan Prioritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/455/3148044/agen_brilink-lx4j_large.jpg
Agen BRILink Jadi Peluang Usaha, Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148043/agen_brilink-EVRF_large.jpg
Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement