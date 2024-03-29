Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masyarakat Serbu Tanah Abang Jelang Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:46 WIB
Masyarakat Serbu Tanah Abang Jelang Lebaran 2024
Pasar Tanah Abang Padat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat padati Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjelang lebaran 2024. Hal tersebut sudah tergambar dari padatnya kondisi lalu lintas di luar pasar dan padatnya masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

Pantauan MNC Portal, Sabtu (29/3/2024) pada pukul 16.00 WIB di Blok A dan B pasar Tanah Abang terlihat cukup banyak yang melakukan aktivitas transaksi untuk berbelanja produk tekstil. Semakin sore menjelang berbuka, kondisi Pasar Tanah Abang tambah ramai dikunjungi masyarakat.

Kondisi demikian seperti yang dirasakan langsung oleh para pedagang pasar Tanah Abang. Rika (25) salah seorang penjual busana pria mengatakan kondisi pasar Tanah Abang Blok B memang belakangan cukup ramai dikunjungi masyarakat, utamanya ketika semakin dekat dengan momentum lebaran.

"Hari ini sudah ramai apalagi tanggal merah, Pasar penuh sampai orang kadang tidak bisa lewat juga, jalanan juga sudah ramai ini sudah terjadi sejak awal bulan puasa," ujar Rika kepada MNC Portal.

Bukan cuma di Blok B, salah seorang pedagang Kemeja di Blok A, Rian (33) juga mengkonfirmasi kondisi serupa. Menjelang lebaran memang sudah biasa pasar Tanah Abang mengalami peningkatan kunjungan masyarakat.

Halaman:
1 2
