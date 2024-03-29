Jadi Agen BRILink hingga Buka Cabang, Perantau Asal Makassar İni Sukses Taklukkan Ibu Kota

Hajrah di depan tokonya yang terintegrasi dengan layanan perbankan Bank BRI. (Foto : Rani Hardjanti/Okezone, com)

JAKARTA - Bagaikan kisah dongeng, Hajrah wanita asal Makassar, Sulawesi Selatan, berbulat tekad meninggalkan tanah kelahirannya demi mencoba peruntungannya di Ibu Kota.

Meski sempat bingung harus melakukan apa, Hajrah berhasil menaklukkan Ibu Kota, dengan menjadi agen BRILink. Bahkan hingga buka cabang di kampung halamannya.

Kisah ini berawal dari tahun 2018, ketika wanita 26 tahun itu ditantang sang Kakak untuk melanjutkan usaha kelontong sembako bersama Agen BRILink. Sang kakak harus pindah domisili, kembali ke Tanah Celebes untuk sebuah urusan.

Hajrah dan suami, Surian Haris, selalu teliti di setiap transaksi. (Foto: Rani Hardjanti/Okezone.com)

Akhirnya Hajrah bersama sang suami, menaksir nilai toko dan aset terkait. Totalnya ternyata cocok dengan modal yang dimilikinya. Meski kurang sedikit, tapi bisa dikompromikan karena mengambil alih bisnis kakak. Sisanya, bisa dicicil. Sejak itu, Hajrah resmi mengakuisisi toko sang Kakak, yang kemudian diberi nama Toko Nazla.

Hajrah pun mantap menjadi agen BRILink. Pengalaman sang kakak yang sudah lebih dulu makan asam garam bisnis tersebut, jadi pegangan. Hajrah jadi tahu celah, agar terhindar dari penipuan atau potensi kerugian lainnya.

“Namanya jualan ya, pasti ada saja lah risikonya,” ujar Hajrah kepada Okezone.com belum lama ini.

Hajrah mengisahkan, pernah menaruh karung beras untuk dipajang di depan warung, atau minyak dan tepung. Tapi hilang dibawa maling.

Hajrah tidak bisa berbuat apa-apa meski sudah memasang CCTV di toko. Dia hanya bisa mengikhlaskan. “Saya telah menyelesaikan jalur langit saja, nanti ada lagi rezekinya untuk modal usaha,” ujarnya.

Begitu juga dengan keinginannya menjadi Agen BRILink. Ada saja pelanggan yang menjadi korban penipuan. Alih-alih untung mendapat hadiah puluhan juta, si pelanggan malah mendapat untung karena harus mentransfer beberapa kali melalui Agen BRILink untuk pembayaran hadiah yang tak datang ada.

"Saya sudah dikasih tahu sama Kakak jangan mau kalau ada yang mau transfer tapi uangnya enggak ada. Itu orang kena tipu, nanti kita yang kena getahnya," ujar Hajrah mengikuti nasihat sang Kakak.

Selain itu, Hajrah juga sering mendapat Arahan dari Petugas Agen BRILink (PAB), yang menjadi mentornya. Agar terhindar dari berbagai trik penipuan. Dia sering mendapat arahan dari PAB agar terhindar dari berbagai trik penipuan. Dengan demikian, Hajrah belum pernah mengalami kerugian akibat terkena tipuan.

Keistimewaan lainnya, hajrah sangat tertib bertransaksi. Selain rajin menyetor di BRI, Hajrah juga teliti memeriksa fisik uang. Jangan sampai terima uang palsu dan rajin melakukan setoran di Bank BRI terdekat.