HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Incar Pasar Dunia, Industri RI Siapkan Tekstil dan Kain Halal

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:33 WIB
Incar Pasar Dunia, Industri RI Siapkan Tekstil dan Kain Halal
Industri Fesyen Muslim. (Foto: Okezone.com/Aden Hijab)
A
A
A

JAKARTA - Industri dalam negeri mengincar pasar fesyen muslim internasional dengan menyediakan tekstil dan kain bersertifikat halal pertama di dunia.

bersama pelaku industri tekstil dan designer hari ini melaunching Indonesia Global Halal Fashion (IGHF) pada gelaran Indonesia Fashion Week. mengatakan bahwa IGHF dimaksudkan untuk mendorong pengembangan fesyen Muslim, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk mengantarkan Indonesia sebagai kiblat fesyen dunia.

"Hari ini BPJPH bersama dengan industri tekstil dan para designer melaunching Indonesia Global Halal Fashion. Halal Fashion yang dimulai dari produk tekstil atau kain bersertifikat halal ini diharapkan membawa Indonesia sebagai kiblat fesyen dunia" kata Aqil di JCC, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mengatakan, pengembangan fesyen halal dipastikan menjadi salah satu penguat halal value chain atau rantai pasok ekosistem halal nasional. Sebab tekstil atau kain halal dibutuhkan sebagai bahan baku fashion yang dihasilkan oleh para designer Indonesia.

"Produk fesyen halal karya tangan-tangan anak bangsa tersebut selanjutnya ditargetkan dapat menembus pasar-pasar ekspor yang dianggap kunci untuk mengokohkan eksistensi fesyen Muslim Indonesia di kancah internasional, seperti ekspor ke negara-negara OKI, Timur Tengah maupun Eropa," ujarnya, Jumat (29/3/2024).

Potensi tersebut, menurut Aqil, harus digarap serius. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga dunia secara keseluruhan peringkat The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam SGIE Report yang dirilis Dinarstandard 2023.

Halaman:
1 2
