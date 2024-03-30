Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Polemik dan 5 Fakta Utang Minyak Goreng Belum Beres

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:28 WIB
Polemik dan 5 Fakta Utang Minyak Goreng Belum Beres
Minyak Goreng (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada 2023 lalu Sucofindo memverifikasi bahwa utang minyak goreng yang harus dibayar Pemerintah sebanyak Rp472 miliar. Namun, hingga kini persoalan mengenai utang minyak goreng belum juga selesai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta utang minyak goreng belum beres, Sabtu, (30/3/2024).

1. Komitmen Pemerintah untuk Menyelesaikan

Luhut meminta komitmen pemerintah agar menuntaskan permasalahan rafaksi minyak goreng.

“Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” minta Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin, 25 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171637//menteri_ekonomi-QoxS_large.jpg
Prabowo Tambah Stimulus Ekonomi 8+4+5, Ada Bansos Minyak Goreng hingga Diskon PPN Tiket Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171564//pasar-pleT_large.jpg
Harga Beras, Minyak Goreng hingga Bawang Naik, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170849//purbaya-8Oef_large.jpg
DPR Minta Tambahan Bansos Minyak Goreng, Menkeu Purbaya: Kami Sanggup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162973//prabowo_subianto-WSUe_large.png
Prabowo Heran Indonesia Penghasil Sawit Terbesar Dunia tapi Minyak Goreng Langka: Aneh Sekali Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/455/3148253//uang_sitaan-WCFJ_large.jpg
Siapa Pemilik Wilmar Group? Ini Sosoknya yang Kembalikan Uang Rp11,8 Triliun di Kasus Korupsi Ekspor CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/519/3122656//pemalsuan-DYaX_large.jpg
Awas! Ini Perbedaan Minyak Goreng Asli dan Palsu yang Beredar di Malang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement