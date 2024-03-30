Advertisement
HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Tak Naik pada 1 April 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |03:14 WIB
Harga BBM Pertamina Tak Naik pada 1 April 2024
Harga BBM Tak Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pada Maret ini, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM, berbeda dengan kompetitor lainnya seperti Shell, Vivo hingga BP AKR yang menaikkan harga BBM miliknya.

Padahal setiap bulan, badan usaha melakukan penyesuaian harga BBM dengan mempertimbangkan beberapa faktor, utamanya pergerakan harga minyak dunia.

"Kita ikuti arahan pemerintah, harga BBM pada April tidak naik," jelas sumber tersebut, Jakarta, Jumat, 29 Maret 2024.

Pada saat ini, Pertamina tengah fokus membentuk satuan tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI). Hal itu untuk memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG menjelang masa arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tetap aman.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan alasan harga BBM tidak naik di tengah kenaikan minyak dunia.

