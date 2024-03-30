Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |16:02 WIB
Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman
Aplikasi penghasil Rp50 ribu per hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAAplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari tanpa undang teman. Aplikasi berikut bisa menghasilkan uang cukup dengan menggunakan ponsel dan internet.

Diketahui ada beberapa aplikasi penghasil yang Rp50 ribu per hari yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Dengan segala kemudahan di era digital, masyarakat bisa menghasilkan uang di manapun, kapan pun.

Kecanggihan teknologi membuat orang bisa menghasilkan uang dari mana saja, termasuk lewat aplikasi.

Berikut adalah aplikasi penghasil uang Rp50 per hari tanpa undang teman yang dirangkum Okezone, Sabtu (30/3/2024).

1. Snack Video

Aplikasi Snack Video digunakan untuk membagikan dan melihat berbagai video. Pada aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan uang dengan berbagai cara.

Mulai dari undang teman, rajib check in, mengunggah video hingga melakukan siaran langsung. Tanpa mengundang teman, Anda bisa mendapatkan Rp50 ribu per hari jika melakukan siaran langsung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement