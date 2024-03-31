Advertisement
HOT ISSUE

Adu Kekayaan Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |19:28 WIB
Adu Kekayaan Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni
Adu Kekayaan Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni. (Foto: Okezone.com/MPI)
A

JAKARTA - Adu kekayaan Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni yang katanya akan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, perlu diketahui lebih detail mengenai kedua sosok tersebut.

Namun yang diangkat kali ini lebih kepada usaha dan kekayaan dari Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni. Di mana keduanya sukses dalam banyak hal, termasuk karier dalam politiknya.

Kekayaan Ahmad Sahroni

Dia disebut crazy rich Tanjung Priok dan juga anggota DPR RI. Berdasarkan data Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkannya pada 31 Desember 2020 lalu, total kekayaannya mencapai Rp227 miliar.

Sebagai anggota DPR RI, Sahroni berkewajiban melaporkan harta yang dimilikinya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dirinya juga dikenal seorang pengusaha.

Sahroni memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang sebagian besar tersebar di wilayah Jakarta, deretan tanah dan bangunan ini menjadi sumber kekayaan terbesar keduanya. Dirinya juga memiliki ada 15 kendaraan mewah, termasuk sebuah motor.

Tercatat, sumber kekayaan Sahroni paling besar diperoleh dari harta bergerak lainnya mencapai Rp106,1 miliar.

Selain itu, Sahroni memiliki kas dan setara kas senilai Rp18,9 miliar.

