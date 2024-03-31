Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Timah (TINS) Rugi Ratusan Miliar, Imbas Tambang Ilegal?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |05:37 WIB
Timah (TINS) Rugi Ratusan Miliar, Imbas Tambang Ilegal?
Tambang ilegal Harvey Moeis cs bikin timah rugi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPenambangan ilegal berdampak negatif pada bisnis pertimahan di Indonesia khususnya PT Timah Tbk (TINS).

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Timah Fina Eliani mengatakan, lambatnya pemulihan perekonomian global dan domestik, serta tekanan harga logam timah dunia di tahun 2023 akibat penguatan mata uang AS dan lemahnya permintaan timah karena tingginya persediaan LME berdampak pada menurunnya ekspor timah Indonesia sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini.

"Kondisi ekonomi global dan domestik yang belum membaik serta lemahnya permintaan logam timah global ditengah aktivitas penambangan tanpa izin berdampak pada kinerja Perseroan di tahun 2023," jelas Fina dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Fina menuturkan, di tahun 2024 ini, perseroan fokus pada peningkatan produksi melalui penambahan alat tambang dan pembukaan lokasi baru, strategi recovery plan dan program efisiensi berkelanjutan.

"Manajemen optimis kinerja Perseroan di tahun ini akan lebih baik sesuai dengan target," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, TINS membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp449,7 miliar di 2023 di tengah adanya kemelut kasus dugaan korupsi yang mendera perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/278/3135708/rups_timah-Csbx_large.jpg
Erick Thohir Ganti Dirut PT Timah (TINS), Ini Susunan Terbaru Direksi dan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/278/3135363/laporan_keuangan-OV3j_large.jpg
91% Diekspor, PT Timah (TINS) Cetak Laba Bersih Rp116,8 Miliar di Kuartal I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131302/tambang_timah-4DW3_large.jpg
Jangan Jadi Warisan, Ini Cara Berantas Tambang Timah Ilegal di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/320/3112889/pegawai_bumn-iRXk_large.jpg
Eks Pegawai PT Timah Wenny Myzon Ungkap Dugaan Korupsi Rp160 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/320/3111769/timah-oI8h_large.jpg
4 Fakta PT Timah Pecat Dwi Citra Weni karena Hina Honorer Pakai BPJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/320/3111963/weni-KIMG_large.jpg
Dipecat PT Timah, Dwi Citra Weni Kini Jualan Jamu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement