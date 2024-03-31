7 Tol Fungsional Siap Digunakan Mulai H-7 Lebaran

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan 7 ruas tol fungsional sudah siap digunakan pada H-7 Lebaran. Hal itu menilik aspek keamanan standar layak untuk dilalui kendaraan.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan, secara ketersediaan infrastruktur memang sudah siap, namun terkait pengoperasiannya berdasarkan diskresi kepolisian dengan menimbang kondisi lalu lintas di daerah tersebut.

BACA JUGA: Jalan Tol Fungsional Cisumdawu Ditutup Mulai Hari Ini

"Kalau dari kami, dari PUPR dan BUJT, H-7 itu sudah siap semua sampai H+7, tapi dari Korlantas dan Perhubungan kemungkinan itu malah dibuat H-6 sampai H+6. Jadi secara infrastruktur sudah siap, kapan mau dipakai terserah kepolisian," ujar Endra saat dihubungi MNC Portal, Minggu (31/3/2024).

Lebih lanjut, Endra menjelaskan saat ini ruas-ruas fungsional tersebut kemungkinan baru bisa dioperasikan sejak pagi hingga sore hari. Sebab dari sisi keamanan belum mendukung untuk dioperasikan pada malam hari.

"Jam berfungsinya, seperti Cimanggis - Cibitung, itukan sudah siap semua infrastrukturnya, tapi kalau Korlantas mau hanya dibuka sampai Magrib, itu terserah saja, tapi secara infrastruktur malam pun sebetulnya bisa, karena lampu sudah menyala," sambungnya.

Namun memang dikatakan Endra, dalam rangka menjamin keselamatan para pengendara idealnya jalur fungsional hanya dioperasikan sampai sore saja. Hal tersebut menghindari adanya potensi kesulitan ketika terjadi kecelakaan di malam hari.

Pemerintah memproyeksikan setidaknya ada 193,6 juta orang potensi pergerakan manusia pada momen libur lebaran 2024. Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang).