HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Rencana Tol Fungsional Cimanggis-Cibitung di Arus Mudik Lebaran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |19:35 WIB
Begini Rencana Tol Fungsional Cimanggis-Cibitung di Arus Mudik Lebaran
Mudik Lebih Awal Dapat Diskon Tarif Tol. (Foto; okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Tol Cimanggis-Cibitung menjadi bagian dari jaringan Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) 2 yang siap dioperasikan secara fungsional pada periode arus mudik dan balik lebaran 2024.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan, kehadiran jalan tol fungsional nantinya akan memperlancar arus kendaraan dari tol Jagorawi yang hendak menuju Trans Jawa.

"Seperti Cimanggis-Cibitung, itukan sudah siap semua infrastrukturnya, tapi kalau Korlantas mau hanya dibuka sampai Magrib, itu terserah saja, tapi secara infrastruktur malam pun sebetulnya bisa, karena lampu juga sudah menyala," ujar Endra saat dihubungi MNC Portal, Minggu (31/3/2024).

Lebih lanjut, Endra menjelaskan nantinya kendaraan yang masuk dari arah Bogor bisa langsung meneruskan ke Jalan Tol Cimanggis Cibitung sepanjang 25,75 Km. Selanjutnya kendaraan bisa langsung meneruskan ke ruas tol Jakarta - Cikampek non Elevated tepatnya di KM 25.

"Kalau padat, karena disana ada pengurangan lajur juga dari 3 menjadi 2, nanti akan dibuang dari Setu Utara ke arah Tambun di KM 21, dialihkan, hanya kalau terjadi beban traffic yang luar biasa," sambungnya.

Namun demikian menurutnya ada skema pengaturan lain untuk menghadapi kondisi lalu lintas apabila sudah terlanjur terjadi kepadatan di dalam ruas tol Japek. Kendaraan akan dialihkan dan dikeluarkan di KM 21 tol Japek dan meneruskan lewat Jalan Daerah sebelum kembali memasuki ruas tol berikutnya.

