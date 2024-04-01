Advertisement
HOME FINANCE

HUT ke-123 Pegadaian, Siap Kobarkan Semangat di Usia Baru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:53 WIB
HUT ke-123 Pegadaian, Siap Kobarkan Semangat di Usia Baru
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan memberikan sambutan dalam upacara peringatan HUT ke-123 Pegadaian. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-123 yang jatuh pada Senin, 1 April 2024, PT Pegadaian menggelar upacara secara hibrida yang diadakan serentak di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, peringatan HUT kali ini mengambil tema “1 2 3 GO!!!”, dengan pesan komitmen dan kontribusi Pegadaian untuk selalu bersemangat menghadirkan inovasi dan transformasi berkelanjutan, 123 tahun untuk masa depan bersama meng-emaskan Indonesia.

“Pegadaian 123 GO!!! Merupakan sebuah aba-aba kesiapan dan kesediaan seluruh elemen Pegadaian menyongsong era baru dengan kobar semangat yang menyala, dengan integritas tinggi mencapai tahapan kemajuan berbekal strategi, kebersamaan dan tekad yang kuat yang akan menghantarkan Pegadaian pada tonggak baru dalam deret angka 123 yang menandakan perusahan akan terus bertumbuh berkelanjutan,” ujar Damar (1/4).

Damar melanjutkan, di usia ke-123 ini, Pegadaian mengusung nilai unik dan pembeda bagi karyawan dan perusahaan, yakni Meng-emaskan Indonesia. Nilai ini menyiratkan karakter tangguh dalam menghadapi perubahan, sebagai bentuk tantangan melalui inovasi, semangat kolaborasi, terus belajar, bertumbuh dan berkontribusi menuju Indonesia Emas.

“Dengan adanya nilai ini, diharapkan improvement bagi employee value proposition Pegadaian yang bersifat high level dan berorientasi jangka panjang," ucapnya.

Ia mengatakan, inilah saatnya Insan Pegadaian mengobarkan semangat menyala, menjadi Generasi Juara yang kompeten dan menginspirasi dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Serta memberikan kontribusi dan layanan terbaik untuk masyarakat.

Sebelumnya, sebagai rangkaian HUT ke-123 tahun ini, Pegadaian menyelenggarakan Festival Ramadan yang diselenggarakan di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari awal bulan Ramadan, dan ditutup dengan Panggung Emas Ramadan yang berlangsung dari 29-31 Maret 2024 padai 12 titik di Indonesia.

