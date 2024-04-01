Pergerakan IHSG Hari Ini Cenderung Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.280 – 7.377.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, jumlah saham yang menurun masih akan terlihat lebih banyak dikarenakan saham-saham yang terkena full call auction mengalami “buangan” oleh investornya.

"Namun pergerakan saham-saham tersebut tidak memiliki bobot yang signifikan terhadap IHSG sehingga pergerakan IHSG sendiri menjadi penentu apakah jumlah saham yang menurun itu merupakan indikasi downtrend atau bukan," tulis William dalam analisisnya, Senin (1/4/2024).

Pada perdagangan akhir pekan lalu IHSG berhasil mempertahankan support 7.280, dan juga sekaligus menjadi MA60 yang menentukan apakah IHSG akan downtrend atau tidak.

"Dan karena berhasil dipertahankan, maka sejauh ini belum bisa dikatakan bahwa IHSG akan downtrend," imbuh William.

Kondisi cukup aman, namun dengan adanya full call auction maka kita harus lebih hati-hati dalam memilih saham.

"Pilih yang aman, dan sisanya Anda bisa melakukan trading maupun investing dengan metode seperti biasanya," ujarnya.