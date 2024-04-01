IHSG Awal Bulan Berpotensi Melemah Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal bulan berpotensi tertekan pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.212 - 7.389.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG menyambut awal pekan dan bulan baru di mana akan terdapat rilis data inflasi di awal bulan, akan memberikan sentimen terhadap pola gerak IHSG.

"Namun selama rentang konsolidasi belum mampu digeser ke arah yang lebih baik maka para investor masih harus mewaspadai adanya potensi tekanan terbatas,” tulis William dalam risetnya, Senin (1/4/2024).

Menurut William, kondisi perekonomian yang cukup stabil dapat memberikan perkiraan inflasi dalam kondisi normal dan stabil.

"Sehingga jika terjadi kenaikan merupakan hal wajar dimana perekonomian terlihat mulai bergerak seiring dengan mulai membaiknya situasi," katanya.

Sebelumnya, IHSG selama sepekan turun menjadi 0,83% ke Level 7.288. Data tersebut merupakan akumulasi data perdagangan pada periode 25 sampai dengan 28 Maret 2024.