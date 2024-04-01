Cegah Tuyul di SPBU, Pertamina Uji Takaran BBM yang Dibeli

SOLO – Pertamina menggelar uji tera terhadap puluhan SPBU. Pengecekan dilakukan menjelang arus mudik Lebaran 2024, untuk memberi rasa percaya dan aman bagi konsumen.

Uji tera dan uji density produk (quality and quantity control) yang dijual di SPBU, dilaksanakan di beberapa kota di Jawa Tengah. Uji tera untuk memastikan takaran yang keluar dari dispenser sesuai jumlah yang dibeli.

Sedangkan uji density untuk mengetahui kualitas BBM dilihat dari tingkat kerapatan massa BBM sesuai standar produk BBM Pertamina.

“Kegiatan ini dilakukan memberi rasa percaya kepada masyarakat dalam transaksi BBM di SPBU Pertamina,” kata Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga JBT, Brasto Galih Nugroho, Senin (1/4/2024).

Dikatakannya, Pertamina Patra Niaga memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk BBM yang dijual di seluruh SPBU di Indonesia. Sehingga produk diterima oleh konsumen dengan kualitas yang sama.

Salah satu SOP untuk menjaga kuantitas adalah setiap pompa dispenser SPBU wajib dilakukan tera ulang alat ukur di pompa dispenser SPBU yang dilakukan oleh Unit Metrologi Disperindag (Dinas Perdagangan) secara berkala agar hak konsumen terlindungi dan memperoleh jumlah liter BBM sesuai dengan yang dibayar.

“Untuk mengetahui masa tera ulang setiap pompa dispenser, terdapat stiker atau segel yang ditempel yang menjelaskan tanggal dilakukan tera ulang dan masa berlaku stiker atau segel tersebut,“ ucapnya.

Brasto mengungkapkan, dari keseluruhan sidak dan monitoring yang dilakukan berbagai pihak, tidak terdapat kecurangan dan kualitas serta kuantitas BBM telah sesuai dengan takaran pembelian.