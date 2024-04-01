Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cegah Tuyul di SPBU, Pertamina Uji Takaran BBM yang Dibeli

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |15:04 WIB
Cegah Tuyul di SPBU, Pertamina Uji Takaran BBM yang Dibeli
Pertamina Uji Tera SPBU. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

SOLO – Pertamina menggelar uji tera terhadap puluhan SPBU. Pengecekan dilakukan menjelang arus mudik Lebaran 2024, untuk memberi rasa percaya dan aman bagi konsumen.

Uji tera dan uji density produk (quality and quantity control) yang dijual di SPBU, dilaksanakan di beberapa kota di Jawa Tengah. Uji tera untuk memastikan takaran yang keluar dari dispenser sesuai jumlah yang dibeli.

Sedangkan uji density untuk mengetahui kualitas BBM dilihat dari tingkat kerapatan massa BBM sesuai standar produk BBM Pertamina.

“Kegiatan ini dilakukan memberi rasa percaya kepada masyarakat dalam transaksi BBM di SPBU Pertamina,” kata Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga JBT, Brasto Galih Nugroho, Senin (1/4/2024).

Dikatakannya, Pertamina Patra Niaga memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk BBM yang dijual di seluruh SPBU di Indonesia. Sehingga produk diterima oleh konsumen dengan kualitas yang sama.

Salah satu SOP untuk menjaga kuantitas adalah setiap pompa dispenser SPBU wajib dilakukan tera ulang alat ukur di pompa dispenser SPBU yang dilakukan oleh Unit Metrologi Disperindag (Dinas Perdagangan) secara berkala agar hak konsumen terlindungi dan memperoleh jumlah liter BBM sesuai dengan yang dibayar.

“Untuk mengetahui masa tera ulang setiap pompa dispenser, terdapat stiker atau segel yang ditempel yang menjelaskan tanggal dilakukan tera ulang dan masa berlaku stiker atau segel tersebut,“ ucapnya.

Brasto mengungkapkan, dari keseluruhan sidak dan monitoring yang dilakukan berbagai pihak, tidak terdapat kecurangan dan kualitas serta kuantitas BBM telah sesuai dengan takaran pembelian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/622/3170646/spbu-u9wb_large.jpg
Adu Gaji Petugas SPBU Pertamina dengan SPBU Shell, Mana Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120518/spbu-ZFT0_large.jpg
Berapa Gaji Kerja di Pom Bensin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/455/3119113/spbu-BkiR_large.jpeg
Berapa Biaya Buka SPBU Shell Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118471/spbu_vivo-8WaD_large.jpg
Siapa Pemilik SPBU Vivo Energy Indonesia? Cek Ulasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/320/3088752/semua-spbu-diperiksa-stok-kualitas-hingga-akurasi-dispenser-bbm-jelang-nataru-envebW4agq.jpg
Semua SPBU Diperiksa Stok, Kualitas hingga Akurasi Dispenser BBM Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088401/jelang-nataru-pertamina-cek-stok-spbu-spbe-hingga-pangkalan-lpg-di-banten-jawa-barat-ND9wH0Hc8j.jpg
Jelang Nataru, Pertamina Cek Stok SPBU, SPBE hingga Pangkalan LPG di Banten-Jawa Barat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement