HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang di Semua Angkutan Transportasi Turun Gegara Cuaca Ekstrem

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |15:11 WIB
Jumlah Penumpang di Semua Angkutan Transportasi Turun Gegara Cuaca Ekstrem
Cuaca Ekstrem Bikin Jumlah Penumpang Angkutan Umum Turun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan tarif angkutan udara atau harga tiket pesawat pada Maret 2024 mengalami deflasi karena beberapa faktor penyebab.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angkutan udara yang mengalami deflasi 0,97% karena belum banyak masyarakat yang akan mudik.

"Ada beberapa penyebabnya, tentunya pertama karena bulan Maret masih sedikit masyarakat yang belum menggunakan angkutan udara dari sisi permintaan dan dari sisi supply memang banyak maskapai yang tidak naikkan tarifnya. Jadi ini adalah mekanisme supply demand dan bahkan ada yang berikan tarif udara lebih rendah dibandingkan Februari," jelas Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Kedua ada provinsi-provinsi yang menaikkan jumlah rute dan frekuensi penerbangan. Amalia melihat ini tentunya sangat baik menekan tarif angkutan udara, contohnya Bangka Belitung untuk bandara Pangkal Pinang, jumlah penerbangan Jakarta-Bali frekuensinya semakin banyak.

Ketiga, BPS mengungkapkan ada dampak dari kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif angkutan udara di daerah destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), di antaranya, Labuan Bajo, Bali, hingga Lombok.

Halaman:
1 2
