Pesanan Tiket Pesawat Melonjak di H-4 dan H-3 Lebaran 2024

JAKARTA - Jumlah pemesanan tiket pesawat terjadi pada H-4 dan H-3 Lebaran 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau agar sebagian masyarakat menggunakan penerbangan lebih awal, sebelum puncak arus mudik via pesawat.

Budi memastikan, Kemenhub selaku regulator dan Angkasa Pura sebagai operator telah membahas sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat, terutama di pada H-4 dan H-3 Lebaran tahun ini.

"Dengan data itu, kami selaku regulator sudah membahas dengan teman-teman operator menghimbau masyarakat untuk menggunakan penerbangan lebih awal, yakni di H-10 sampai H-5. Di situ nanti bisa dapat diskon dan sebagainya," ujar Budi, Sabtu (30/3/2024).

Dari data Angkasa Pura Indonesia, rata-rata jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran atau periode 3-18 April 2024 naik 9% dibanding rata-rata penumpang pada hari biasa.

Di sisi lain, jumlah penerbangan juga bertambah untuk mengakomodir tingginya permuntaan. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, ekstra flight direncanakan mencapai 1.539, yakni 82 penerbangan internasional dan 1.457 penerbangan domestik.