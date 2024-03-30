Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Terjual 2 Juta, Masih Ada Sisa?

Tiket kereta api periode musim libur Lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penjualan tiket kereta api (KA) jarak jauh periode mudik Lebaran 2024 tembus 2.048.003. Angka ini setara 62% dari total tiket yang disediakan perusahaan.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan pihaknya menyediakan 3.283.204 tiket kereta api jarak jauh selama angkutan Lebaran tahun ini.

Menurutnya, jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

“Berdasarkan pantauan data pada Sabtu pukul 08.00, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 2.048.003 tiket atau 62% dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.283.204 tiket,” ujar Joni melalui keterangan pers, Sabtu (30/3/2024).