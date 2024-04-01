Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

2 Cara Cek Bansos Rp600 Ribu 2024 Kapan Cair

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |06:47 WIB
2 Cara Cek Bansos Rp600 Ribu 2024 Kapan Cair
Ilustrasi cara cek bansos ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Cara cek bansos 600 ribu 2024 kapan cair perlu diperhatikan agar tidak terlewat. Saat ini Pemerintah Republik Indonesia akan kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan (MRP) menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

BLT MRP merupakan bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi inflasi yang terjadi akibat bergesernya musim panen dan adanya hari raya keagamaan.

Bantuan sosial ini juga merupakan pengganti BLT El Nino yang cair pada akhir tahun 2023 lalu. Adapun nantinya BLT MRP ini akan disalurkan dalam bentuk uang tunai senilai Rp600 ribu.

Lantas bagaimana cara cek bansos 600 ribu 2024 kapan cair? Berdasarkan informasi yang beredar, bantuan sosial ini akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Keluarga yang menerima bantuan ini adalah keluarga yang memiliki kriteria sama dengan yang mendapat bantuan El Nino pada 2023 kemarin.

Belum ada informasi kapan tanggal pasti BLT MRP akan cair. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial ini akan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Keluarga yang terdaftar sebagai penerima nantinya akan mendapatkan undangan untuk pengambilan bansos 600 ribu 2024. Dalam undangan tersebut, nantinya akan ada informasi mengenai lokasi pencairan dan persyaratan yang perlu dibawa untuk mengambil bansos tersebut seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Adapun untuk melakukan pengecekan terdaftar atau tidaknya sebagai penerima bansos sebesar Rp600 ribu 2024 dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Melalui laman Kemensos

Cara pertama adalah melalui portal bansos resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut adalah tahapannya.

Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan aplikasi browser yang terpasang di perangkat

Masukkan data seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan KTP

Lengkapi nama sesuai KTP dan isi kode verifikasi yang disediakan dengan benar

Klik "cari data" untuk mengetahui status penerima BLT

Tunggu beberapa saat dan data daftar bantuan sosial yang diterima akan muncul.

