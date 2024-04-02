Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Holding Ultra Mikro, BUMN Kembangkan Digitalisasi Lewat Generasi Z

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |07:24 WIB
Holding Ultra Mikro, BUMN Kembangkan Digitalisasi Lewat Generasi Z
Holding BUMN ultra mikro fokus digitalisasi (Foto: PNM)
JAKARTA – Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menilai digitalisasi adalah hal yang tak bisa dibendung. Salah satu upaya Holding BUMN Ultra Mikro dalam mengembangkan digitalisasi adalah melalui gen Z.

“Memang digital sesuatu yang tidak bisa dipungkiri di era sekarang menjadi kebutuhan. Dalam keseharian kami melaksanakan tugas, memperluas kesempatan masyarakat untuk bisa produktif, mendampingi dan memberdayakan masyarakat untuk bisa naik kelas dari usaha subsistence menjadi punya nilai kewirausahaan pasti sangat perlu didukung oleh digital,” ujar Arief Mulyadi, Selasa (2/4/2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, PNM berupaya mengakselerasi layanan digitalnya. Apalagi setelah berintegrasi bersama BRI dan Pegadaian dalam Holding Ultra Mikro (UMi). Terobosan yang telah ditelurkan ialah aplikasi PNM Digi Nasabah yang kini memiliki 874.000 pengguna aktif.

“Apalagi kini nasabah Mekaar didominasi mulai dari usia antara 25 sampai 45, tapi karyawan PNM yang melayani mereka sebanyak 98% disupport oleh Gen Z. Ada 62.000 karyawan lapangan kami yang usianya di bawah 25 tahun dari total 72.000 karyawan,” sambungnya.

