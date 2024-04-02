Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Temui KPPU, Bos Garuda Indonesia Tegaskan Tak Ada Kartel Tiket Pesawat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:44 WIB
Temui KPPU, Bos Garuda Indonesia Tegaskan Tak Ada Kartel Tiket Pesawat
Dirut Garuda penuhi panggilan KPPU (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait isu kenaikan harga tiket pesawat mudik Lebaran 2024.

Irfan menyebut, pihaknya sudah memberi penjelasan kepada KPPU terkait alasan mendasar perusahaan menetapkan harga tiket pesawat saat ini. Kendati begitu, dia menegaskan tidak ada praktik kartel alias memanipulasi harga.

“Sudah (bertemu KPPU), tim kita sudah menghadap, sudah menjelaskan dasar-dasar kita ambil keputusan soal harga tiket. Yang jelas kita tak ada kartel,” ujar Irfan, ditulis Selasa (2/4/2024).

Garuda Indonesia, lanjut dia, merupakan maskapai penerbangan nasional yang terbuka terhadap kompetisi yang sehat. Sehingga, soal harga pesawat perusahaan diyakini tidak melakukan kartel.

“Kami termasuk perusahaan yang terbuka untuk kompetisi yang sehat. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau belum ya kita tentu saja punya kewajiban penuhi panggilan lagi,” paparnya.

Irfan memang membantah isu kenaikan harga tiket pesawat saat mudik Lebaran 2024. Menurutnya, harga tiket pesawat masih sesuai dengan ketentuan tarif batas atas (TBA).

