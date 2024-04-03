11 Aksi Emiten Hari Ini, Ada RUPS hingga Pembayaran Dividen

, Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:02 WIB

Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, BNLI, SIDO, MDRN hingga LPPF.

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (3/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. BNGA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk di Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, 12190.

2. BNLI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Bank Permata Tbk di World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.

3. SIDO

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk di Pabrik Perseroan, Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552.

4. ROTI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk di Gerbera Room Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

5. LPPF

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Matahari Department Store Tbk.

6. JPFA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

Ballroom 1 di Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

7. MDRN

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Modern Internasional Tbk Jl. Sultan Hasanudin No 72, Melawai, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12160.