JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, BNLI, SIDO, MDRN hingga LPPF.
Mengutip informasi saham BEI, Rabu (3/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. BNGA
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk di Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, 12190.
2. BNLI
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Bank Permata Tbk di World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.
3. SIDO
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk di Pabrik Perseroan, Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552.
4. ROTI
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk di Gerbera Room Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.
5. LPPF
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Matahari Department Store Tbk.
6. JPFA
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Ballroom 1 di Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.
7. MDRN
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Modern Internasional Tbk Jl. Sultan Hasanudin No 72, Melawai, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12160.