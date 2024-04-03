Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

11 Aksi Emiten Hari Ini, Ada RUPS hingga Pembayaran Dividen

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:02 WIB
11 Aksi Emiten Hari Ini, Ada RUPS hingga Pembayaran Dividen
Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, BNLI, SIDO, MDRN hingga LPPF.

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (3/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. BNGA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk di Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, 12190.

2. BNLI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Bank Permata Tbk di World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.

3. SIDO

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk di Pabrik Perseroan, Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Semarang 50552.

4. ROTI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk di Gerbera Room Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

5. LPPF

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Matahari Department Store Tbk.

6. JPFA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

Ballroom 1 di Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

7. MDRN

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Modern Internasional Tbk Jl. Sultan Hasanudin No 72, Melawai, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12160.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement