Bos Garuda Tegaskan Tak Ada Kartel Tiket Pesawat

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menemui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membahas isu kenaikan harga tiket pesawat pada mudik Lebaran 2024.

Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada KPPU terkait alasan penting mengapa perusahaannya menetapkan harga tiket pesawat yang tinggi. Namun, dia menegaskan tidak ada praktik kartel atau tindak memanipulasi harga.

“Sudah (bertemu KPPU), tim kita sudah menghadap, sudah menjelaskan dasar-dasar kita ambil keputusan soal harga tiket. Yang jelas kita tak ada kartel,” kata Irfan, dikutip Rabu (3/4/2024).

Menurutnya, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang terbuka dengan kompetisi yang sehat. Sehingga, dia meyakini tidak melakukan kartel terkait harga pesawat saat ini.

“Kami termasuk perusahaan yang terbuka untuk kompetisi yang sehat. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau belum ya kita tentu saja punya kewajiban penuhi panggilan lagi,” tuturnya.

Dalam hal ini, Irfan memang membantah isu kenaikan harga tiket pesawat saat mudik Lebaran 2024. Dia menyebut harga tiket pesawat masih sesuai dengan ketentuan tarif batas atas (TBA).