Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Garuda Tegaskan Tak Ada Kartel Tiket Pesawat

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |04:22 WIB
Bos Garuda Tegaskan Tak Ada Kartel Tiket Pesawat
Dirut Garuda penuhi panggilan KPPU (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menemui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membahas isu kenaikan harga tiket pesawat pada mudik Lebaran 2024.

Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada KPPU terkait alasan penting mengapa perusahaannya menetapkan harga tiket pesawat yang tinggi. Namun, dia menegaskan tidak ada praktik kartel atau tindak memanipulasi harga.

“Sudah (bertemu KPPU), tim kita sudah menghadap, sudah menjelaskan dasar-dasar kita ambil keputusan soal harga tiket. Yang jelas kita tak ada kartel,” kata Irfan, dikutip Rabu (3/4/2024).

Menurutnya, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang terbuka dengan kompetisi yang sehat. Sehingga, dia meyakini tidak melakukan kartel terkait harga pesawat saat ini.

“Kami termasuk perusahaan yang terbuka untuk kompetisi yang sehat. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau belum ya kita tentu saja punya kewajiban penuhi panggilan lagi,” tuturnya.

Dalam hal ini, Irfan memang membantah isu kenaikan harga tiket pesawat saat mudik Lebaran 2024. Dia menyebut harga tiket pesawat masih sesuai dengan ketentuan tarif batas atas (TBA).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement