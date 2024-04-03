Bernard Arnault Jadi Orang Paling Kaya di Dunia 2024, Punya Harta Rp3.536 Triliun!

JAKARTA – Bernard Arnault menjadi orang paling kaya di dunia 2024 versi Forbes. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para miliarder di dunia.

Saat ini jumlah miliarder lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Seluruhnya berjumlah 2.781 orang, 141 lebih banyak dibandingkan tahun lalu dan 26 lebih banyak dari rekor yang dibuat pada tahun 2021.

Para miliarder lebih kaya dari sebelumnya, dengan total kekayaan USD14,2 triliun, naik USD2 triliun dari tahun 2023. Bernard Arnault, Ketua dan CEO, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton memiliki kekayan USD222,4 miliar setara Rp3.536 triliun (kurs Rp15.900 per USD) atau naik USD3,1 miliar.

Dilansir Forbes Rabu (3/4/2024), Bernard Arnault mengawasi kerajaan LVMH yang terdiri dari 75 merek fesyen dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan Sephora.

LVMH mengakuisisi perusahaan perhiasan Amerika Tiffany & Co pada tahun 2021 senilai $15,8 miliar, diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada.