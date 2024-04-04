Advertisement
MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:16 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan menguji area support di 7.099 dan akan berpeluang menguat kembali untuk menguji 7.432 hingga 7.600.

"Namun, pada label merah, apabila IHSG menembus support 7.099 maka IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya menguji 6,931-7.021." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (4/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.099, 7.045 dan resistance 7.396, 7.454.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BIRD - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.725-1.755

Target Price: 1.825. 1.880

Stoploss: below 1.710

