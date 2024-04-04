IHSG Melemah Terbatas di Rentang 7.140-7.200

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah terbatas pada perdagangan Kamis (4/4/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG mengalami break low pivot di level 7.200 dan ditutup pada level 7.166 kemarin.

Sektor teknologi tercatat mengalami pelemahan paling signifikan dengan penurunan sebesar 1,48%. Pelemahan ini juga didukung oleh pelebaran negative slope pada MACD.

“Namun, perlu diperhatikan bahwa indikator Stochastic RSI berada pada area oversold. Dengan demikian, IHSG memiliki peluang untuk melemah secara terbatas dalam rentang 7.140-7.200 pada hari ini,” kata Valdy dalam risetnya, Kamis (4/4/2024).

Sementara itu, pasar sedang menunggu beberapa rilis data untuk kawasan Eropa. Pada hari ini, dijadwalkan pertemuan yang akan membahas kebijakan moneter di kawasan Eropa. Valdy menyebut bahwa pasar menantikan hasil dari pertemuan ini karena diyakini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar keuangan.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada rilis data Indeks PMI Komposit dan PMI Jasa untuk kawasan Eropa, Inggris, dan Jerman. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi perekonomian di wilayah-wilayah tersebut.