Pengumuman! Ada Diskon Tarif Tol 20% pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Diskon tarif tol untuk mudik Lebaran 2024 sebesar 20% berlaku mulai hari ini, Rabu (3/4/2024) pukul 05.00 WIB hingga Jumat 5 April 2024 di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera.

Diskon akan kembali diberlakukan selepas puncak arus balik. Potongan tarif tol diharapkan turut menarik sebagian pemudik untuk melakukan perjalanan di luar masa puncak mudik dan arus balik.

Pemberian diskon tarif tol untuk mendukung masa mudik Lebaran 2024 merupakan inisiasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Perlu diketahui bahwa diskon tarif adalah inisiasi dari BUJT," ujar Kepala BPJT Miftachul Munir dalam Media Gathering Kementerian PUPR di Jakarta.

Diskon tarif tol sebesar 20% untuk arus mudik Lebaran berlaku hari ini hingga Jumat 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Munir mengatakan, BUJT yang memberikan diskon tarif, bukan pemerintah yang memaksakan. Dengan demikian Kementerian PUPR hanya mengimbau dan BUJT yang memberikan dukungan untuk menyukseskan masa mudik Lebaran 2024 ini.