1.299 SPKLU di 872 Lokasi Siap Layani Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyiapkan 1.299 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 872 lokasi di seluruh Indonesia.

Direktur Retail dan Niaga, PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengungkapkan 1.299 SPKLU tersebut merupakan milik perseroan dan juga kerjasama dengan mitra.

"Rinciannya 899 ada di Jawa, 152 di Sumatera, 55 Kalimantan, 64 sulawesi, 87 Bali, 8 Maluku, 27 Nusa Tenggara dan 7 Papua," ujar Edi saat Konferensi Pers Persiapan SPKLU Menjelang Mudik Lebaran di Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Dikatakan Edi, khusus untuk periode mudik lebaran, perseroan telah menyiapkan 239 unit SKPLU di 104 lokasi rest area.

"Untuk perjalanan dari jakarta ke arah timur maupun sebaliknya itu sudah kami pasang. Jadi dari trans jawa bali dan trans Sumatera itu sudah kami pasang spklu. Totalnya 239 unit," urainya.

Edi menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan 3 unit SPKLU mobile untuk mengantisipasi tumpukan-tumpukan antrean. Bagi pemudik yang membutuhkannya bisa menghubungi PLN melalui hotline PLN agar bisa langsung dikirimkan SPKLU keliling tersebut.

"Kami juga menyediakan personel yang standby di setiap rest area. Di tiap rest area kami pasang tenda bersebelahan dengan spklu. Jadi kalau nanti ada pengendara yang mungkin belum pernah melakukan pengisian mobil dengan menggunakan spklu bisa dipandu petugas kami yang berjaga 24 jam. Teman-teman berjaga di sepanjang rest area baik untuk arus mudik maupun arus balik. Dan ini kami berjaga H-7 sampai H+7," tuturnya.