Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.299 SPKLU di 872 Lokasi Siap Layani Mudik Lebaran 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:57 WIB
1.299 SPKLU di 872 Lokasi Siap Layani Mudik Lebaran 2024
Lokasi SPKLU untuk Mudik Lebaran 2024. (Foto: okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyiapkan 1.299 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 872 lokasi di seluruh Indonesia.

Direktur Retail dan Niaga, PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengungkapkan 1.299 SPKLU tersebut merupakan milik perseroan dan juga kerjasama dengan mitra.

"Rinciannya 899 ada di Jawa, 152 di Sumatera, 55 Kalimantan, 64 sulawesi, 87 Bali, 8 Maluku, 27 Nusa Tenggara dan 7 Papua," ujar Edi saat Konferensi Pers Persiapan SPKLU Menjelang Mudik Lebaran di Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Dikatakan Edi, khusus untuk periode mudik lebaran, perseroan telah menyiapkan 239 unit SKPLU di 104 lokasi rest area.

"Untuk perjalanan dari jakarta ke arah timur maupun sebaliknya itu sudah kami pasang. Jadi dari trans jawa bali dan trans Sumatera itu sudah kami pasang spklu. Totalnya 239 unit," urainya.

Edi menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan 3 unit SPKLU mobile untuk mengantisipasi tumpukan-tumpukan antrean. Bagi pemudik yang membutuhkannya bisa menghubungi PLN melalui hotline PLN agar bisa langsung dikirimkan SPKLU keliling tersebut.

"Kami juga menyediakan personel yang standby di setiap rest area. Di tiap rest area kami pasang tenda bersebelahan dengan spklu. Jadi kalau nanti ada pengendara yang mungkin belum pernah melakukan pengisian mobil dengan menggunakan spklu bisa dipandu petugas kami yang berjaga 24 jam. Teman-teman berjaga di sepanjang rest area baik untuk arus mudik maupun arus balik. Dan ini kami berjaga H-7 sampai H+7," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement