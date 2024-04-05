Mentan Andi dan Pj Gubernur Jabar Sepakat Tingkatkan Produksi Padi

Subang- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran),dan Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin optimis produksi padi akan meningkat signifikan melalui pemanfaatan pompanisasi secara optimal. Saat mengecek area persawahan di Kabupaten Subang. Keduanya sepakat memprioritaskan program pompanisasi guna meningkatkan produksi padi di Jawa Barat dan menjadikannya penghasil padi tertinggi di tingkat nasional.

Sistem pompanisasi memastikan kebutuhan air bagi petani terpenuhi sepanjang musim tanam. Mentan Amran menegaskan penerapan sistem ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan hasil panen, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan ekonomi petani.

“Inilah contoh pompa yang kita pasang tadi yang kami harapkan, ini yang terbaik selama kami kunjungan, karena ada potensi 343.000 hektare, kalau ini digarap, kita bisa meningkatkan produksi 2,5 juta ton, ini pertumbuhan ekonomi akan meningkat," ujar Mentan Amran.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pompanisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya produksi padi. Melalui penerapan pompanisasi, petani di Jawa Barat dipastikan mendapat akses air disepanjang musim, sehingga indeks pertanaman yang tadinya hanya satu kali, bisa menjadi dua bahkan tiga kali dalam setahun.

“Kalau potensi lahan di Jabar ini bisa kita tanami maksimal, planting indeksnya dipastikan akan meningkat, tanamnya yang tadinya satu kali bisa menjadi tiga kali, karena sungainya tidak pernah kering,” ucap Mentan Amran.