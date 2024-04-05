Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mentan Andi dan Pj Gubernur Jabar Sepakat Tingkatkan Produksi Padi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:42 WIB
Mentan Andi dan Pj Gubernur Jabar Sepakat Tingkatkan Produksi Padi
Mentan Andi Sulaiman dan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin sepakat tingkatkan produksi padi (Foto: Dok Kementerian Pertanian)
A
A
A

Subang- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran),dan Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin optimis produksi padi akan meningkat signifikan melalui pemanfaatan pompanisasi secara optimal. Saat mengecek area persawahan di Kabupaten Subang. Keduanya sepakat memprioritaskan program pompanisasi guna meningkatkan produksi padi di Jawa Barat dan menjadikannya penghasil padi tertinggi di tingkat nasional.

Sistem pompanisasi memastikan kebutuhan air bagi petani terpenuhi sepanjang musim tanam. Mentan Amran menegaskan penerapan sistem ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan hasil panen, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan ekonomi petani.

“Inilah contoh pompa yang kita pasang tadi yang kami harapkan, ini yang terbaik selama kami kunjungan, karena ada potensi 343.000 hektare, kalau ini digarap, kita bisa meningkatkan produksi 2,5 juta ton, ini pertumbuhan ekonomi akan meningkat," ujar Mentan Amran.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pompanisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya produksi padi. Melalui penerapan pompanisasi, petani di Jawa Barat dipastikan mendapat akses air disepanjang musim, sehingga indeks pertanaman yang tadinya hanya satu kali, bisa menjadi dua bahkan tiga kali dalam setahun.

“Kalau potensi lahan di Jabar ini bisa kita tanami maksimal, planting indeksnya dipastikan akan meningkat, tanamnya yang tadinya satu kali bisa menjadi tiga kali, karena sungainya tidak pernah kering,” ucap Mentan Amran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176847//ilustrasi_reklame_di_jakarta-bjZk_large.jpg
Aturan Baru Pajak Reklame Jakarta, dari Diskon 50 Persen Sampai Gratis Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176699//tring_pegadaian-xZA5_large.jpg
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/12/3176629//shopee_jagoan_umkm_juri_tamu-4UTF_large.png
Keseruan Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 3, Persaingan Makin Sengit dan Penuh Ide Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement