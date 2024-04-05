Advertisement
HOME FINANCE

Mahasiswa Indonesia Berikan Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Yordania

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:18 WIB
Mahasiswa Indonesia Berikan Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Yordania
Mahasiswa Indonesia memberikan bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania. (Foto: dok PPI Dunia)
JAKARTA - Mahasiswa Indonesia gencar melakukan penyaluran bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania di bawah naungan Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID). 

Mereka berkolaborasi dengan tim kerja relawan kemanusiaan Tim Peduli, HPMI Yordania serta 65 PPI negara Timur Tengah, Afrika, Asia, Eropa hingga Amerika.

Melalui program unggulan pengabdian yang bernama Care Petra (Care Palestinian Refugees in Ramadhan), bertujuan untuk mengumpulkan donasi dan menyalurkan langsung bantuan yang terkumpul dari masyarakat Indonesia kepada para pengungsi khususnya yang berada di Yordania.

Program ini juga bertujuan sebagai representasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, juga mengharumkan nama Indonesia.

Program ini dilaksanakan dua kali di bulan suci Ramadhan tepatnya pada 23 dan 30 Maret 2024 di beberapa wilayah Kamp Palestina di Yordania. Namun diadakannya tambahan aksi pada 27 Maret 2024 karena meluapnya donasi dari masyarakat Indonesia secara personal yang masuk hingga mencapai Rp322.405.671.

