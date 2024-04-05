Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Berpotensi Jadi Cyrpto Hub, Ini Alasannya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:46 WIB
Indonesia Berpotensi Jadi Cyrpto Hub, Ini Alasannya
Indonesia Berpotensi Jadi Crypto Hub (Foto: Shutterstock)




JAKARTA - Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri kripto di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemegang kekuasaan di industri kripto untuk memajukan ekosistem kripto di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, hingga Februari 2024, total investor kripto di Indonesia mencapai 19,18 juta orang. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketujuh di dunia yang memiliki jumlah investor terbesar.

"Jumlah nilai transaksi kripto di Indonesia per Februari 2024 juga mencapai Rp33,69 triliun, dengan total akumulasi sepanjang 2024 berjumlah Rp55,26 triliun,” ucapnya di Jakarta.

Sementara itu, Indonesia berpotensi menjadi crypto hub karena memiliki pondasi yang cukup kuat untuk mengembangkan industri kripto Indonesia.

“Indonesia sudah memiliki pangsa pasar yang potensial untuk memajukan industri kripto. Saat ini 69% masyarakat Indonesia berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun," kata CEO Indodax Oscar Darmawan.

Dia melanjutkan Indonesia juga diprediksi akan mengalami lonjakan bonus demografi di tahun 2045, serta saat ini 80% masyarakat di Indonesia unbanked atau underbanked menurut catatan Kementerian Keuangan.

"Ini merupakan sebuah peluang dan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan mengedukasi mereka terkait investasi kripto,” katanya.

Halaman:
1 2
