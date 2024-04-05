Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan 4 Menteri Jadi Saksi di MK, Airlangga Rp454,3 Miliar hingga Sri Mulyani Rp68,7 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:37 WIB
Harta Kekayaan 4 Menteri Jadi Saksi di MK, Airlangga Rp454,3 Miliar hingga Sri Mulyani Rp68,7 Miliar
Harta Kekayaan 4 Menteri Jadi Saksi di MK (Foto: Sri Mulyani Tiba di MK/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan 4 menteri yang menjadi saksi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keempat menteri tersebut sudah hadir di MK pada hari ini, Jumat (5/4/2024) dan siap menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Keempat menteri tersebut akan lebih banyak membahas soal bansos. Presiden Jokowi juga meminta agar Sri Mulyani dan Risma buka-bukaan soal bansos, baik dari anggaran hingga penyaluran.

Lalu berapa harta kekayaan 4 menteri tersebut? Berikut ulasannya seperti dikutip dalam LHKPN:

1. Harta kekayaan Airlangga Hartarto Rp454,3 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp113,9 miliar

alat transportasi mesin Rp2,4 miliar

harta bergerak lainnya Rp575,5 juta

surat berharga Rp56,2 miliar

kas dan setara kas Rp335,08 miliar

harta lainnya Rp16,6 miliar

sub total Rp16,6 miliar

utang Rp70,6 miliar

total harta Rp454,3 miliar

2. Harta kekayaan Sri Mulyani Rp68,7 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp48,2 miliar

alat transportais mesin Rp204,8 juta

harta bergerak lainnya Rp446,5 juta

surat berharga Rp11,09 miliar

kas dan setara kas Rp18,5 miliar

sub total Rp78,5 miliar

utang Rp9,8 miliar

total harta Rp68,7 miliar

3. Harta kekayaan Muhadjir Effendy Rp44,6 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp32,9 miliar

alat transportasi mesin Rp58 juta

harta bergerak lainnya Rp671,5 juta

surat berharga Rp60 juta

kas dan setara kas Rp9,5 miliar

harta lainnya Rp1,3 miliar

sub total Rp44,6 miliar

utang Rp0

total harta Rp44,6 miliar

4. Harta kekayaan Tri Rismaharini Rp16,7 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp13,2 miliar

alat transportasi mesin Rp1,4 miliar

harta bergerak lainnya Rp160 juta

kas dan setara kas Rp2,5 miliar

sub total Rp17,3 miliar

utang Rp599 juta

total harta Rp16,7 miliar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171686/pejabat_negara_dan_pns_naik_gaji-Fo8i_large.png
Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Negara dan ASN, Istana: Belum Bisa Dipastikan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement