Harta Kekayaan 4 Menteri Jadi Saksi di MK, Airlangga Rp454,3 Miliar hingga Sri Mulyani Rp68,7 Miliar

Harta Kekayaan 4 Menteri Jadi Saksi di MK (Foto: Sri Mulyani Tiba di MK/MPI)

JAKARTA - Harta kekayaan 4 menteri yang menjadi saksi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keempat menteri tersebut sudah hadir di MK pada hari ini, Jumat (5/4/2024) dan siap menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Keempat menteri tersebut akan lebih banyak membahas soal bansos. Presiden Jokowi juga meminta agar Sri Mulyani dan Risma buka-bukaan soal bansos, baik dari anggaran hingga penyaluran.

Lalu berapa harta kekayaan 4 menteri tersebut? Berikut ulasannya seperti dikutip dalam LHKPN:

1. Harta kekayaan Airlangga Hartarto Rp454,3 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp113,9 miliar

alat transportasi mesin Rp2,4 miliar

harta bergerak lainnya Rp575,5 juta

surat berharga Rp56,2 miliar

kas dan setara kas Rp335,08 miliar

harta lainnya Rp16,6 miliar

sub total Rp16,6 miliar

utang Rp70,6 miliar

total harta Rp454,3 miliar

2. Harta kekayaan Sri Mulyani Rp68,7 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp48,2 miliar

alat transportais mesin Rp204,8 juta

harta bergerak lainnya Rp446,5 juta

surat berharga Rp11,09 miliar

kas dan setara kas Rp18,5 miliar

sub total Rp78,5 miliar

utang Rp9,8 miliar

total harta Rp68,7 miliar

3. Harta kekayaan Muhadjir Effendy Rp44,6 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp32,9 miliar

alat transportasi mesin Rp58 juta

harta bergerak lainnya Rp671,5 juta

surat berharga Rp60 juta

kas dan setara kas Rp9,5 miliar

harta lainnya Rp1,3 miliar

sub total Rp44,6 miliar

utang Rp0

total harta Rp44,6 miliar

4. Harta kekayaan Tri Rismaharini Rp16,7 miliar terdiri dari:

tanah dan bangunan Rp13,2 miliar

alat transportasi mesin Rp1,4 miliar

harta bergerak lainnya Rp160 juta

kas dan setara kas Rp2,5 miliar

sub total Rp17,3 miliar

utang Rp599 juta

total harta Rp16,7 miliar