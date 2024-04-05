Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres di MK, Ini Pengakuan Sri Mulyani soal Anggaran Bansos

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |10:57 WIB
Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres di MK, Ini Pengakuan Sri Mulyani soal Anggaran Bansos
Menteri Keuangan Sri Mulyani di MK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempercayai forum di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu cara untuk merawat nalar publik dengan mendiskusikan seluk-beluk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sri Mulyani menyampaikan hal itu di atas mimbar saat memaparkan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta dikutip Antara, Jumat (5/4/2024).

“Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ucap Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi.

Menurut Sri Mulyani, berdiskusi di forum MK patut disyukuri karena forum tersebut bisa mendorong diskusi sehat dan refleksi nasionalisme bagi masyarakat.

“Khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah,” ucapnya.

