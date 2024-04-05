Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos-BLT Cair Jelang Pemilu 2024, Menko Airlangga: Bantu Masyarakat Hadapi Tekanan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |10:45 WIB
Bansos-BLT Cair Jelang Pemilu 2024, Menko Airlangga: Bantu Masyarakat Hadapi Tekanan
Menko Airlangga Hartarto di MK. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program perlindungan sosial (perlinsos) adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat mempertahankan kehidupan.

"Kami tegaskan, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan serta penghidupan,” kata Airlangga dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi dikutip Antara, Jumat (5/4/2024).

Ia mengatakan, pemerintah melakukan perlindungan sosial dan juga menjaga daya beli masyarakat, terutama terhadap masyarakat miskin dan rentan, karena pada tahun 2023 dan 2024 terdapat risiko El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan.

“Kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan,” kata dia.

Ia menjelaskan, program perlinsos yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam tiga kategori, salah satunya adalah perlinsos kondisi tertentu.

Telusuri berita finance lainnya
