10 Pinjol Tanpa Rekening dan Cair Lewat DANA

JAKARTA - 10 pinjol tanpa rekening dan cair lewat DANA. Pinjaman online (Pinjol) salah satu jalan tikus untuk mendapatkan uang dengan cepat. Di mana masyarakat menggunakan pinjol karena aksesnya yang mudah.

Beberapa pinjol bisa dicairkan melalui rekening bank dan cair lewat DANA. Lantas, apa saja aplikasi pinjol yang bisa dicairkan melalui tanpa rekening bank dan cair lewat DANA?

Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (5/4/2024), berikut 10 aplikasi pinjol cair ke tanpa rekening bank dan cair lewat DANA.

1. Kredivo

Aplikasi pinjaman Kredivo memberikan kemudahan pencairan uang melalui DANA.

Sebenarnya dapat pilih jenis pencairan dengan metode lain berupa cara paling dasar berupa rekening bank atau dengan cara lebih mudah dengan e-wallet seperti DANA dan OVO. Proses untuk mencairkan tidak rumit dan berbelit-belit.