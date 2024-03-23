Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPPU: Bunga Pinjol Pendidikan Lebih Tinggi dibanding Pinjaman Bank

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |15:08 WIB
KPPU: Bunga Pinjol Pendidikan Lebih Tinggi dibanding Pinjaman Bank
KPPU Ungkap Hasil Kajian Baru Pinjol Pendidikan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelesaikan kajian atau penelitian berkaitan dengan pinjaman pendidikan melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal pinjaman online (pinjol).

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan, dalam kajian, KPPU telah mendapatkan berbagai informasi maupun data dari berbagai pihak, seperti regulator pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan, perguruan tinggi dan para pelaku usaha yang bergerak di industri pinjaman baik perbankan maupun pinjol.

Dari kajian, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan memutuskan untuk menindaklanjutinya dengan penegakan hukum, khususnya melalui tindakan penyelidikan awal perkara inisiatif.

"Sejak bulan Februari 2024, KPPU telah melakukan berbagai pendalaman atas persoalan pinjol pendidikan dan telah menghadirkan berbagai pihak terkait. Dari proses tersebut, hasil kajian KPPU menunjukkan bahwa pelaku usaha pinjol telah menetapkan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman perbankan. Baik pinjaman produktif maupun konsumtif," kata Fanshurullah dalam keterangannya kepada MPI, Sabtu (23/3/2024).

Halaman:
1 2
