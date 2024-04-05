JAKARTA - Tarif tol Trans Jawa saat mudik lebaran 2024. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan tarif jalan tol Trans Jawa menyambut mudik Lebaran 2024.
Menurut data BPJT PU diakses Jumat (5/4/2024), berikut adalah daftar tarif tol Trans Jawa 2024 (Tarif untuk Golongan 1):
Tangerang-Merak Rp53.500
Jakarta-Tangerang Rp8.000
Jakarta Outer Ring Road Rp17.000
Jakarta-Cikampek Rp27.000
Cikopo-Palimanan Rp119.000
Palimanan-Kanci Rp13.500
Kanci-Pejagan Rp31.500
Pejagan-Pemalang Rp66.000
Pemalang-Batang Rp53.000
Batang-Semarang (Kalikangkung) Rp111.500
Semarang ABC Rp5.500
Semarang ABC-Solo Rp92.000
Solo-Ngawi Rp131.000
Ngawi Kertosono Rp98.000
Kertosono-Mojokerto Rp50.000
Mojokerto-Surabaya Rp39.000
Surabaya-Gempol Rp3.500
Segmen Dupak-Waru Rp6.000
Segmen Waru-Porong Rp10.000
Segmen Porong-Gempol Rp9.500
Gempol-Pasuruan (Grati) Rp46.500
Gempol IC-Pandaan Rp13.000
Pasuruan-Malang Rp35.500
Pasuruan (Grati)-Gending Rp52.000