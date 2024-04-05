Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Trans Jawa saat Mudik Lebaran 2024, Cek di Sini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:58 WIB
Tarif Tol Trans Jawa saat Mudik Lebaran 2024, Cek di Sini
Tarif Tol Trans Jawa saat Mudik Lebaran 2024 (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - Tarif tol Trans Jawa saat mudik lebaran 2024. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan tarif jalan tol Trans Jawa menyambut mudik Lebaran 2024.

Menurut data BPJT PU diakses Jumat (5/4/2024), berikut adalah daftar tarif tol Trans Jawa 2024 (Tarif untuk Golongan 1):

Tangerang-Merak Rp53.500

Jakarta-Tangerang Rp8.000

Jakarta Outer Ring Road Rp17.000

Jakarta-Cikampek Rp27.000

Cikopo-Palimanan Rp119.000

Palimanan-Kanci Rp13.500

Kanci-Pejagan Rp31.500

Pejagan-Pemalang Rp66.000

Pemalang-Batang Rp53.000

Batang-Semarang (Kalikangkung) Rp111.500

Semarang ABC Rp5.500

Semarang ABC-Solo Rp92.000

Solo-Ngawi Rp131.000

Ngawi Kertosono Rp98.000

Kertosono-Mojokerto Rp50.000

Mojokerto-Surabaya Rp39.000

Surabaya-Gempol Rp3.500

Segmen Dupak-Waru Rp6.000

Segmen Waru-Porong Rp10.000

Segmen Porong-Gempol Rp9.500

Gempol-Pasuruan (Grati) Rp46.500

Gempol IC-Pandaan Rp13.000

Pasuruan-Malang Rp35.500

Pasuruan (Grati)-Gending Rp52.000

